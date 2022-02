En Alimerka, carne de la naturaleza a la mesa

Alimerka continúa con su apuesta por la protección a la biodiversidad ayudando a que la ganadería tradicional recupere su fuerza. Con la intención de que protagonice la transformación del mercado cárnico hacia un paradigma de industria sostenible, acorde con el medio ambiente y que priorice el adecuando cuidado de los animales y su correcta alimentación. La iniciativa, realizada en colaboración con la Fundación Quebrantahuesos y los pastores que la llevan a cabo, garantiza la compra total cada año de la producción de la carne cosechada a través de este método milenario. El principal objetivo reside en proporcionar seguridad a los pastores de que esta apuesta puede ser rentable en el largo plazo y así conseguir la obtención de un producto 100% natural. Los animales solo consumen lo que la propia naturaleza les aporta, sin pienso, sin adictivos, leche materna y pasto en absoluta libertad en una situación idílica inmejorable como son los Picos de Europa.

Esta promoción de la biodiversidad no se limita a la producción de carne de alta calidad, sino que también contribuye al resurgimiento del quebrantahuesos, un ave que tiene amenazada su hábitat y que gracias a esta iniciativa está más cerca de recuperarla. El proyecto es totalmente sostenible y no tiene ninguna externalidad negativa en concepto de residuos. Todo aquello que rodea al cuidado de los animales que no se puede aprovechar para uso humano, se reorienta, a través de unos protocolos específicos y aprobados por las autoridades competentes, para alimentar a aves necrófagas del territorio. Es un formato ideal donde la teoría de la economía circular se cumple de la forma más pura y total que existe.

Con este programa, ProBiodiversidad, Alimerka prosigue impulsando y financiando la ganadería extensiva en su lucha incansable por la biodiversidad en su entorno, la aplicación de la economía circular. Alimerka siempre estará del lado de la buena alimentación para que sus consumidores sigan confiando en una marca que apuesta por la salud, la tradición ganadera y el bien del entorno.