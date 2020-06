La Alianza Mundial para la Vacunación gana el Premio Princesa de Cooperación

La Alianza Mundial para la Inmunización y la Vacunación (GAVI, The Vaccine Alliance), el consorcio internacional que tiene como propósito mejorar el acceso a la vacunación de los niños más vulnerables de todo el mundo, ha sido distinguida este jueves con el Premio Princesa de Cooperación Internacional 2020.

Creada en el año 2000, esta alianza mundial, cuyos socios principales son la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Banco Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates, reúne a los sectores público y privado con el objetivo compartido de crear un acceso equitativo a las vacunas nuevas y subutilizadas para los niños que viven en los países más pobres del mundo y proteger la salud de los más vulnerables.

Gavi, The Vaccine Alliance es un consorcio internacional compuesto por diversas entidades públicas y privadas cuyo objetivo principal consiste en facilitar el acceso a vacunas de enfermedades infecciosas en los países menos desarrollados. Con especial atención a la vacunación infantil, Gavi (siglas del inglés Global Alliance for Vaccines and Immunisation) calcula que, desde su creación en 2000, ha logrado la inmunización de más de 760 millones de niños en todo el mundo, una cifra a la que se suman alrededor de 200 millones más que han participado en campañas

esporádicas de vacunación. Según sus estudios, se estima que su labor ha evitado la muerte de más de 13 millones de personas. Gavi fue creada a partir del impulso de la Fundación Bill y Melinda Gates –Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2006–, con el apoyo de Unicef –Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2006–, la Organización Mundial de la Salud –Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2009– y el Banco Mundial, y fue presentada en el Foro Económico Mundial de Davos en 2000.

Al galardón, el último en fallarse de los ocho premios que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias, optaban 34 candidaturas de dieciocho nacionalidades y el pasado año recayó en el estadounidense Salman Khan por impulsar una academia que proporciona educación gratuita a través de internet.