Alfredo Canteli da el visto bueno a la futura Ronda Norte propuesta por el Ministerio de Transportes

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ve con buenos ojos la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad para la construcción de la futura Ronda Norte de la ciudad. "Yo creo que es la mejor alternativa, que no tiene impacto prácticamente, y que conecta muy bien la AS-II con la A-66, que sabéis que ya están con el proyecto de interconexión de las dos autovías que era una de mis grandes ilusiones, y nos llevan a La Florida que es lo importante", declara el regidor ovetense. Canteli, añade que "yo como soy muy positivo me engancho a lo que hay, y ahora debéis de empujar vosotros los medios porque yo no quiero que la construcción de esta conexión se demore mucho".

El Ministerio de Transportes publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el estudio informativo, que contiene el estudio medioambiental, y somete al documento a información pública durante 30 días. De las cuatro alternativas que existen, el Ministerio se ha decantado por la opción 4, que tiene un presupuesto de 226 millones de euros y que supondría perforar el Monte Naranco en dos túneles. Una alternativa que, según recoge el documento, "resulta ser la más favorables en los posteriores análisis de robustez y sensibilidad en el 100% de los casos".

Se construirían dos túneles para salvar el Naranco, uno a la altura de la Pista Finlandesa, y otro en Fitoria, y un trazado conectaría San Claudio con la Corredoria, con una longitud de algo más de ocho kilómetros. Uno de los pinchazos se conecta con la autovía a Grado, la A-66, frente a la fábrica de loza de San Claudio, y en el otro extremo, el trazado acaba con el pinchazo con la AS-II, cerca del barrio de La Corredoria.

Una vez conocida la alternativa por la que se decanta el Ministerio, "ahora", dice el alcalde "solo falta que las obras comiencen lo antes posible".