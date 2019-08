Alfredo Canteli le pide al Principado que se pronuncie sobre la parcela del Vasco

El próximo día 14 de septiembre el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se reunirá a título particular con el presidente del Principado, Adrián Barbón, con muchos asuntos encima de la mesa. La inclusión de la capital de Asturias en el Área Metropolitana Central, es uno de los asuntos candentes que ambos regidores abordarán durante el encuentro. El alcalde ovetense, insiste en que la ciudad está dispuesta a participar en el proyecto, pero hay que cambiar cosas. El Área tiene que ser autónoma y municipalista, sentencia Canteli. La parcela del Vasco es otra de las "patatas calientes" que el primer regidor municipal va a poner encima de la mesa confiando en que el Principado se pronuncie y sea sensible , que no la considere como una gran superficie y sí como comercio de proximidad.

El proyecto del Bulevar de Santullan es otro de los asuntos que el alcalde espera desbloquear en los próximos meses, aunque para eso hay que esperar a que los técnicos municipales se pronuncien con los informes en la mano, decisión a la que nos tendremos que ceñir todos.