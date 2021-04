Alfredo Canteli le pide al presidente Barbón "soltar amarras" con la hostelería

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, vuelve a realizar una llamada de auxilio y de apoyo para el sector hostelero; yo creo que hay que ir soltando amarras de una vez y dándoles la oportunidad de que puedan trabajar un poco más y poder recuperar, no ya lo que perdieron, sino lo que no ganaron en todo este tiempo porque son muchos meses ya. Con este mensaje, el regidor ovetense le pide al presidente del Principado, Adrián Barbón, y al consejero de Salud, Pablo Fernández, que sean sensibles a la situación que estamos viviendo, hace falta además que el ocio nocturno, que lleva mucho tiempo parado también empiece a trabajar algo, hace falta que se amplie el horario en el interior de los establecimientos hosteleros, aunque a veces me escuchan, pero otras veces no, por lo tanto, que sean un poco flexibles y que si se puede estar en la terraza hasta las once de la noche, porqué no se va a poder estar en el interior, con orden, hastas las diez y media de la noche, por ejemplo. Con estas palabras el alcalde de Oviedo se suma a la petición de los hosteleros e insiste en la máxima que viene abanderando desde hace muchos meses, de facilitar que la economía despegue.





Por otro lado, Alfredo Canteli, también ha hablado de la nueva ordenanza de terrazas que prepara el departamento de Urbanismo que dirige Ignacio Cuesta. En este sentido, el alcalde ha señalado que está claro que las terrazas deben de seguir abiertas mientras haya restricciones en la hostelería, y aclarando que mientras continúen las restricciones las terrazas tienen que mantenerse en la situación de excepcionalidad que tienen ahora. Añade que me encandila ver las terrazas como están ahora, pero todo eso tiene que volver a su sitio con una ordenanza que tiene que ordenar las terrazas, porque en algunos casos hay un poco de desorden.