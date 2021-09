Alfredo Canteli pide a los chavales que se vayan para casa cuando cierren los bares de copas

Una vez superado el primer fin de semana de las fiestas de San Mateo, en Oviedo, el balance no puede ser más positivo, dice el alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli: cuando se hicieron los cambios de este calado, al final de una pandemia tampoco puedes actuar al cien por cien como hubiéramos querido, a mí personalmente como alcalde me preocupaba, hoy me siento satisfecho porque hemos visto a mucha gente estos días en las calles. No obstante, hay un pequeño lunar y es la celebración de botellones durante este fin de semana, concentraciones de chavales para beber principalmente, en la Plaza del Sol y en la Plaza del Paragüas, es que es inevitable, dice Alfredo Canteli, a pesar del despliegue policial, no sólo para controlar esta práctica, sino también en virtud del protocolo antiterrorista que se mantiene activado. Alfredo Canteli y en cuanto a los botellones señalaba que pero bueno, están muy controlados, está la Policía muy encima, no hay grandes aglomeraciones que hay que luchar contra eso, y bueno yo pido una vez más a todos los ovetenses, a los chavales especialmente que beban en los bares y cuando los bares cierren, que vayan para sus casas a descansar que en la cama se está muy bien también y se gasta menos, es mucho más barato.

Lo cierto es que ha habido mucha gente en todas las zonas de la ciudad en las que se habían instalado las nuevas casetas, en el Campo San Francisco, tanto en el Paseo del Bombé como en el Paseo de la Herradura, donde por cierto se registraban colas para la participación en las actividades infantiles y también las Plazas de Porlier y de la Catedral y en el Parque del Truébano, donde de hecho, el alcalde no descarta en un futuro llevar a cabo la gran romería de las fiestas por el espacio del que dispone.