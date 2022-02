Alfredo Canteli: "Me disgusta la situación que está viviendo el PP"

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, mantiene la misma línea en su discurso desde que estallara la crisis en el PP aunque introduciendoalgún matiz . Si el pasado viernes, día 18, y a través de las redes sociales, manifestaba su amistad por Pablo Casado y Teodoro García Egea, recordando que confiaron en él para " devolver Oviedo al PP", sus manifestaciones poco han cambiado. Canteli dice estar disgustado con toda esta situación, aunque no más allá de esto, otros lo tienen que resolver, estan en vías de resolverlo, yo soy el alcalde de Oviedo, lucharé por seguir siendo el alcalde de Oviedo y lucharé por Oviedo a lo que vine, me importa poco quien dirija esto . Canteli añade que se fue un amigo, ya lo dije, pero viene el que viene también es conocido y amigo, en referencia a Alberto Núñez Feijóo, así que no me preocupa el futuro en absoluto. Finaliza señalando que no tengo ninguna duda de que quien venga seguirá apostando por Oviedo.

Antes de estas declaraciones hechas en la mañana de este viernes, y una semana después de sus primeras manifestaciones sobre el estallido de la crisis, Canteli ya había remitido en la nochede este jueves unas declaraciones a los medios de comunicación en las que expresa su "agradecimiento, respeto y cariño" a Pablo Casado, recordando que fue él quien le llamó y apoyó para ser alcalde de Oviedo. En esas declaraciones, el alcalde señala que " le deseo todo lo mejor, y valoro y reconozco el trabajo que ha realizado en unos años muy difíciles para todos", para continuar que " el PP resurgirá con más fuerza y demostrando que es un partido indispensable para conseguir el mejor futuro para España". De Feijóo ha dicho que "es un gran político, con experiencia, talante y conocimiento". "Estoy seguro de que será el líder que el Partido y España necesitan para superar la crisis económica, política, social y de valores a la que nos ha llevado el desgobierno de Pedro Sánchez".