Alfredo Canteli: “Estamos construyendo el Oviedo del futuro”

Alfredo Canteli disfruta pisando las calles de Oviedo. Le gusta que los ovetenses le paren en sus paseos y hable con él. Su vida siempre ha estado siempre ligada al trato con la gente, su etapa en la banca le llevó a un trato permanente y personalizado con los clientes. Precisamente por esa trayectoria, el alcalde de Oviedo, se muestra encantado con las preguntas, las propuestas que le hacen los ciudadanos. “Yo procuro atender a todo el mundo, no le pido el carnet a nadie y esa es la política, política de calle, que tiene que hacer un alcalde” nos cuenta Canteli

Para el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Oviedo, los últimos cuatro años al frente del consistorio han sido complicados. Canteli confiesa que llegó con mucha ilusión, ilusión que continúa manteniendo, pero vida fue la encargada de poner las piedras en el camino “Primero fue apareció la terrible pandemia, más tarde la guerra de Ucrania que ocasionó los sobrecostes, los proyectos fallidos y los pliegos que los empresarios no se atrevían a entrar. Además, no quiere olvidar la situación política que se encontró en su aterrizaje al consistorio: “La situación de la ciudad era de abandono absoluto, con un tripartito que no mandaba nada, el desgobierno era total”

El inicio no fue sencillo, pero el actual alcalde se muestra satisfecho por lo trabajo hasta el día de hoy. Para él el equipo formado con Ciudadanos ha sido compacto y ha dado resultado.

Además, Alfredo Canteli nos habla de las grandes obras que ya están en marcha en la capital asturiana. “No son proyectos, son realidades. Las obras del Palacio de los Deportes, la margen derecha de la salida de Oviedo o la Rotonda de Santullano son solo algunas muestras del trabajo que se está llevando a cabo para hacer de Oviedo una gran ciudad” ha dicho el alcalde

El candidato popular al Ayuntamiento de Oviedo segura que “Durante estos años hemos estado confeccionando el Oviedo del futuro y los terrenos de la Vega son un eje fundamental de ese futuro. Es una operación magnifica, muy trabaja, muy estudiada. Hemos tenido que aunar tres administraciones, la local, la autonómica y la nacional para llegar a un fin excepcional para la capital asturiana”