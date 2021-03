Alfredo Canteli no entiende porque no puede ir a una casa rural en Semana Santa

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, un día sí y otro también, sale en defensa del sector turístico, porque como dice hay que tener cuidado, mantener las medidas de seguridad pero no se puede lo olvidar lo mal que lo están pasando muchas personas porque no tienen ingresos en sus negocios. Canteli declara que me parece mal que no se puedan abrir los hoteles y las casas rurales durante la Semana Santa y pido que se hagan las cosas de otra manera, que sean sensibles con el sector. Me parece inconcebible que pueda venir gente de otros paises y que nosotros no podamos ir a una casa rural en Llanes, por ejemplo, añade.

Preguntado por la suspensión de la vacunación con el fármaco AstraZeneca debido a los problemas de coagulación detectados en algunas personas vacunadas, el alcalde de Oviedo señala que esta suspensión inevitablemente dificulta los objetivos de vacunción, pero son decisiones eminentemente técnicas, ¿que es una falsa alarma?, ¿que es una alarma seria?, no lo sé, no la saben ni ellos, lo que está claro es que pasaron algunas cosillas que preocupan, aunque porcentualmente es una nimiedad lo que está pasando, pero son decisiones muy técnicas.

Alfredo Canteli acudía al homenaje organizado por el Ayuntamiento de Oviedo a los sanitarios y trabajadores del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con el lema "Héores", al cumplirse un año desde el inicio de la pandemia. Alfredo Canteli dice que se lo merecen todo, un aplauso muy fuerte para ellos porque sin ellos no podemos vivir, pero que ellos vivan un poco mejor de los que están viviendo porque están haciendo un esfuerzo impresionante y a ver si esto se va pasando poco a poco.