"El Ayuntamiento de Oviedo no tiene nada que ver esto, ni la Policía Local que actuó correctamente" durante su intervención el pasado 30 de abril sancionando al alcalde de Siero, el socialista Ángel García, cuando el confinamiento era total y se debían de justificar los desplazamientos. Ese día, el alcalde de Siero circulaba por una céntrica calle de Oviedo cuando, parado en un semáforo, los agentes de la Policía Local le interpelaron. El regidor, que tiene su domicilio en Lugones, explicó a los agentes que venía de visitar a su abogado. El motivo inicial para que le dieran el alta y verificasen que no residía en la ciudad, habría sido que el alcalde sierense estaba hablando por el teléfono móvil mientras conducía, cuestión que Ángel García negó, señalando que estaba usando el manos libres. La Cadena COPE informó en su momento de lo sucedido, y ahora el regidor de Pola de Siero presentaba una denuncia contra la Policía Local de Oviedo por revelación de secretos. Solicita al juzgado que investigue como llegó a los medios de comunicación la propuesta de sanción por parte de la Policía Local de Oviedo. También hace referencia a los problemas que desde hace meses viene teniendo con el sindicato SIPLA, por la gestión del Cuerpo Policial en Siero. Ahora, el alcalde de la capital, Alfredo Canteli, responde que no entiendo la noticia de la denuncia por parte del alcalde. Añade Canteli, que en un principio era reacio a valorar esta cuestión,que por supuesto nosotros no dimos publicidad a este asunto; alguien lo vió, lo reconoció y llamó a la prensa.