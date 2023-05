Alfredo Canteli, en COPE tras conseguir mayoría absoluta: "No vamos a fallar a los ovetenses"

"Me felicitan los que me han votado y los que no, hay un clamor en Oviedo y no podemos fallar a los ciudadanos". Con esas palabras ha resumido Alfredo Canteli en COPE el éxito arrollador del Partido Popular en las elecciones municipales tras recuperar la mayoría absoluta con catorce concejales. "

"Es un magnífico resultado, no ha sido fácil y es una gran responsabilidad", ha explicado durante la primera entrevista concedida tras ser reelegido con el 42,52 por ciento de los votos.

Pese a tener las manos libres para gobernar y no de depender de ningún pacto, Canteli quiere buscar "consensos" y ofrece diálogo a todos los que quieran dialogar conmigo. Yo hablaré con PSOE, VOX e IU, de ellos dependerá que esa colaboración exista para trabajar juntos por un Oviedo mejor".

Canteli espera que "las cosas cambien radicalmente" en el Ayuntamiento de Oviedo y que "la oposición colabore y no insulte". Tiene claro que si Podemos (Somos Oviedo) ha quedado fuera del consistorio y el PSOE ha retrocedido es "porque en los últimos cuatro años estuvieron instalados en la bronca y el insulto".

La prioridad del alcalde para el próximo mandato es completar los proyectos que están en marcha, como las obras en la entrada de Oviedo por Santullano, y cumplir con todos los proyectos anunciados. "Tenemos que hacerlo todo en cuatro años, han que ponerse a tope y lo vamos a hacer muy bien".

REPARTO DE TAREAS

Canteli ha desvelado en COPE las responsabilidades que van a tener los ediles que van a integrar su equipo de gobierno durante el nuevo mandato. Del personal seguirá ocupándose Mario Arias con "alguna cosa más", las infraestructuras dependerán de Nacho Cuesta, la economía de Leticia González, el urbanismo de José Ramón Pando. En turismo repite Alfredo Quintana, Covadonga Díaz seguirá en Festejos, José Ramón Prado se mantiene en Seguridad, Conchita Méndez mantendrá Deportes y Lourdes García seguirá en Educación. En Cultura se estrenará David Álvarez mientras que María Velasco se centrará en los Servicios Sociales. De la Limpieza y la zona rural se encargará Daniel Tarrio y Rosario Suárez asumirá las competencias de los Centros Sociales.