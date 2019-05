Alfredo Canteli asume que será alcalde con el apoyo de Ciudadanos

El vencedor en las elecciones municipales a la alcaldía de Oviedo, Alfredo Canteli, en declaraciones a la Cadena COPE, dice que ahora toca descansar un par de días y cargar las pilas para fijar la estrategia a seguir en los próximos días de cara a conformar gobierno. Reunión con los miembros de su candidatura para analizar los resultados y activar los primeros contactos para contar con apoyos de cara a una legislatura sólida. Apoyos, que según los números, salen sumando con Ciudadanos, bien sea un acuerdo de gobierno, o con apoyos para asuntos puntuales. Sea como fuere, el candidato de Ciudadanos, Ignacio Cuesta, ya declaraba durante la noche electoral que su formación tiene la llave de un gobierno municipal fuerte y con garantías.

Por otro lado, y respecto a las palabras del candidato socialista, Wenceslao López, señalando que no descarta nada porque fué alcalde con cinco concejales, Alfredo Canteli, dice que no me río, pero casi, porque de él se puede esperar cualquier cosa. Añade además, que López no le felicitó por su victoria, no así Ignacio Cuesta, que sí lo hizo, al igual que la candidata de VOX, Cristina Coto que me envió un cariñoso mensaje.