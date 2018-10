Álex Pérez renovará con el Sporting si juega quince partidos más

El defensa del Sporting Álex Pérez desveló en Deportes COPE Asturias la existencia de una cláusula en su contrato por la que estaría cerca de ampliar su vinculación para la próxima temporada. La cifra clave es el número 60, que corresponde con la cantidad de partidos que tiene que jugar durante la temporada actual y la anterior. El central madrileño, afianzado en la zaga rojiblanca, acumuló 38 encuentros en el curso 2017/18 y ahora suma ya siete participaciones. Por lo tanto, si disputa otros quince partidos, tendría contrato con el Sporting para la próxima temporada. “Estoy encantado de estar aquí. Necesitaba un poco de estabilidad, estar bien en un sitio. Por circunstancias tuve que cambiar mucho de equipo en toda mi carrera y agradezco esta continuidad”, explica Álex Pérez en la entrevista en el Bar Deportivo Carlinggoal.

El jugador del Sporting responde sobre la exigencia que recibe desde que viste la camiseta rojiblanca: “Sí, sí me he sentido así (que me miran con lupa). He recibido críticas, pero miro el lado positivo. Si me critican es porque quizá lleven algo de razón, no sé qué porcentaje, pero algo. Y me sirve para corregir cosas. Con los mensajes no positivos trato de aprender”. Y añade: “He tenido la sensación de que, cuando he hecho algo para un '7', se me ha valorado con un '5'. Pero esto me motiva para hacerlo mejor”.

Álex Pérez acabó jugando el sábado, pero empezó la tarde como suplente. “Realmente, en el inicio de la semana, no me lo esperaba. Llegaba en un buen momento, había empezado bien la temporada, pero siempre hay que respetar la decisión del entrenador”, asegura. “Las situaciones complicadas me motivan, me ayudan a ser mejor. Me gusta la presión”, concluye.