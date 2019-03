"Si Alcoa cierra, será responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez"

El presidente del Comité de Empresa de Alcoa Avilés, José Manuel Gómez de la Uz, ha anunciado que la dirección de la multinacional ha confirmado la existencia de hasta ocho inversores interesados en la planta de Avilés, pero espera que el Gobierno central "no lo lleve al traste".

Palabras en referencia al Estatuto de la Industria Electrointensiva y al anuncio de Red Eléctrica de que las plantas de Alcoa en Avilés y La Coruña Coruña no podrán presentarse a la próxima subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre del año, que tendrá lugar en mayo.

De la Uz defiende que "nosotros no hemos incumplido nada, aquí ha habido un cese de actividad", por lo que ha pedido al Gobierno que de garantías a los posibles inversores y poder presentarse a la subasta. "Si no, será responsabilidad del Gobierno que no se puedan reabrir las fábricas de Alcoa en Avilés y La Coruña", dice De la Uz.

En ese sentido, ha indicado que existen precedentes de empresas en la situación de Alcoa que se han podido presentar y ha explicado que este jueves la dirección les confirmó que la empresa se había inscripto para participar. "Si el Gobierno quiere se puede hacer", ha reclamado, para explicar que si hay un inversor este va a tener claro "las necesidades de potencia hasta finales de año".

De la Uz, que ha comparecido este viernes en Oviedo acompañado del secretario general de Industria, Damián Manzano, y el secretario general de CCOO Asturias, José Manuel Zapico, ha sido también muy critico con el Estatuto de la Industria Electrointensiva, un documento en el que había "muchas esperanzas" de cara a conseguir un inversor pero que "se queda corto y no llega".

"Hay un gobierno que dice que lo va a solucionar, que se compromete con la continuidad de Alcoa y hacen menos que el anterior Gobierno", ha sentenciado.

CCOO ha anunciado que este jueves 28 de marzo van a trasladarse a Madrid para reunirse en el Congreso de los Diputados con PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos para solicitarles un compromiso con la industria asturiana "pase lo que pase después de las elecciones".