Alcoa amplía la negociación del ERE hasta el 15 de enero

Antes de las siete de la tarde del jueves, saltaba la noticia en Madrid. Alcoa y los sindicatos han llegado a un acuerdo para ampliar el periodo de consultas del ERE que la empresa plantea para sus fábricas de Avilés y La Coruña. Una prórroga hasta el 15 de enero que evita, de momento, el despido de casi 700 trabajadores.

"Tiempo para que el Gobierno haga su trabajo"

Los trabajadores han recibido la noticia con cierto escepticismo. David Nido, del sindicato USO, entiende que la prórroga supone "a priori, ganar un poco más de tiempo para que el Gobierno haga su trabajo".

Nido exige a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que apure estas dos semanas para buscar alternativas a los despidos: "Ha llegado el momento de que diga cuales son los inversores que decía que estaban interesados; y de que diga cuando va a ser la famosa reunión con la cúpula de Alcoa".

En declaraciones a COPE, Nido también le pone deberes a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera: "Tiene que empezar a hacer algo útil para que haya un precio de la luz estable y acorde con el que hay en otros países como Francia o Alemania, y no el disparate que tenemos aquí". "Si no, no sólo va a caer Alcoa, sino toda la industria electrointensiva", advierte el representante de los trabajadores de Alcoa en Avilés.