La alcaldesa de Gijón, sobre el caso de la niña abandonada: "No demonicemos a la mujer"

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha desvelado este jueves que la niña a la que encontraron gritando por la ventana y pidiendo auxilio la pasada madrugada en La Calzada está viviendo de forma provisional "con su hermana, que es mayor de edad y una persona responsable, a la espera de que se desarrollen las diligencias judiciales". En cualquier caso, la regidora gijonesa ha asegurado que "la niña está en un entorno favorable y por tanto, está bien".

"No prejuzguemos", dice la alcaldesa

Ana González ha querido, por otra parte, pedir que "no demonicemos antes de tiempo a las mujeres". La alcaldesa ha explicado que condena el acto, que "no puedo defender una actuación así y que también me preocupa y me asusta que una niña de 7 años esté tanto tiempo sola", pero ha pedido que "esperemos un poco a conocerlo todo".

González ha advertido de que "es importante saberlo todo antes de adjetivar y hacer juicios de valor que pueden ser muy negativos, fundamentalmente para la niña, pero también para su madre", ha zanjado.

La madre, detenida por un delito de abandono de menores

De momento, lo único que sabemos es que la mujer, de 50 años, fue detenida por un delito de abandono de menores; tras la llamada de un hombre que estaba paseando a su mascota y vio, de madrugada, a una niña pidiendo auxilio. Eran casi las cuatro de la madrugada y la niña tenía medio cuerpo fuera de la ventana.

Según ha explicado la menor, no era la primera vez que sucedía. Su madre le había dejado encerrada y sin cena. Cuando los bomberos entraron en el hogar, se encontraron que la vivienda estaba en condiciones de insalubridad, con basura que prácticamente impedía moverse a la pequeña.