La alcaldesa de Gijón sentencia la feria taurina

La polémica está servida: Gijón se queda sin feria taurina durante las fiestas de Begoña. La alcaldesa de la ciudad, Ana González, anuncia que el Ayumtamiento no prorrogará el contrato a la empresa Circuitos Taurinos ni volverá a sacar a concurso público la plaza la celebración de espectáculos taurinos en la ciudad. La alcaldesa dice que esta cuestión es competencia del órgano de contratación que es Alcaldía, y no se va a sacar la plaza. Las razones que esgrime la alcaldesa son, por un lado, que cada vez son más las voces en la ciudad que rechazan los eventos taurinos, hay personas que quieren que se celebran las corridas de toros, y hasta ahora se les hizo caso, pero ahora toca escuchar a quienes están en contra de estos eventos, asevera la regidora, quien por otro lado también dice que durante la última feria de Begoña se ha traspasado una línea roja con los nombres de dos de los toros lidiados: "Feminista" y "Nigeriano", la alcaldesa apostilla que una ciudad que cree en la integración, en la igualdad de hombres y mujeres no se puede permitir este tipo de cosas, y encima utilizando los toros para desplegar una ideología contraria a los derechos humanos. Se terminaron los toros, finaliza la alcaldesa.