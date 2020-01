El alcalde de Siero habla en COPE del conflicto con la Policía Local

El alcalde de Siero, Angel García, habla alto y claro en COPE del conflicto que mantiene con la Policía Local del municipio. El primer regidor poleso califica de "inaceptable" que durante varios días varios agentes de la Policía Local adscritos al sindicato SIPLA hayan puesto en peligro las cabalgatas de Reyes que se celebraron en Lugones y en Pola de Siero. El alcalde asegura que es "sobrepasar los límites de lo que se viene soportando"

Angel García se despacha agusto durante la entrevista señalando que hay agentes que se saltan la ley porque no cumplen la jornada laboral y con un absentismo que alcanza el 40%, con el consiguiente perjuicio para la prestación del servicio. El alcalde poleso señala que se trata de "un cuerpo muy conflictivo en el que hay un sindicato que pone en práctica métodos peculiares para conseguir beneficios para sus afiliados y no para velar por un servicio público de calidad". Recuerda que ningún agente baja en sus retribuciones de los 30.000 euros al año con una jornada laboral de 37 horas y media a la semana, con un nivel de exigencia y de rendimiento más bien bajo. Angel García vuelve a reiterar que no descarta tomar ninguna decisión política dentro del marco legal, incluyendo la reducción del cuerpo policial y mejorar la prestación del servicio. El alcalde advierte que "no vamos a tolerar ni un segundo estas irregularidades dentro de un marco legal. No les exijo trabajar más, exijo que cumplan con su trabajo, no les voy a permitir que trabajen menos".

Desde el sindicato SIPLA aseguran que las palabras del alcalde no son más que injurias porque les está llamando "mafiosos", con lo que "no vamos a mirar para otro lado con las palabras que está vertiendo en los medios de comunicación", advierte el secretario general del sindicato, Ildefonso Rodríguez.