El alcalde de Oviedo quiere más madrileños de visita en la ciudad

De todo el mundo es sabido que la crisis del coronavirus ha cambiado muchas cosas, al menos, de momento. Y es que el miedo y las fobias suelen ir de la mano cuando las situaciones pintan complicadas. Se suele desconfiar de casi todo. La cantidad de contagios y fallecimientos registrados en Madrid a causa de la pandemia sanitaria ha propiciado que muchas personas, con o sin razón o por simple desconocimiento recelen de la llegada de visitantes, y sobre todo, dadas las circunstancias, de la capital de España. Una cuestión que ha levantado polvaredas en las altas esferas políticas, cuando el pasado mes de junio, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se enzarzaba con el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, a cuenta de la salida de turistas madrileños. Barbón en su cuenta de Twitter dejaba un mensaje que no pasó inadvertido en la capital de España: "En Asturias, al contrario que otras comunidades, no se dejó sin atención médica a las personas de las residencias. Un buen número de residencias, cuando el brote era generalizado, se medicalizaron directamente", escribía el presidente asturiano en clara alusión a la comunidad madrileña. Una respuesta de Barbón después de que Aguado señalase que "a la gente no sele puede medir ni exigir en función de dónde procede o de cuál es su origen, sino que se cumplan una serie de requisitos sanitarios". Barbón señalaba que "un político madrileño vino a decir que éramos unos catetos por defender y proteger la salud". La polémica estaba servida. Ahora, el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, echa un capote a los madrileños, deseando que "sean muchos los madrileños que nos visiten". Es más, Canteli baraja junto al alcalde de la capital de España, José Luís Martínez-Almeida, la posibilidad de hermanar a las dos ciudades de forma oficial. Canteli huye de la "madrileñofobia" porque lo que importa es que la economía de la ciudad se reactive lo antes posible.