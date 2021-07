El alcalde de Oviedo confía en que el municipio se libre del 4+

Oviedo podría ser uno de los municipios al que se le apliquen las medidas 4+ (toque de queda entre la una y las seis de la madrugada, así como un máximo de seis personas en el interior de los locales de hostelería, y diez en las terrazas), restricciones que podrían entrar este próximo fin de semana. El alcalde de la ciudad, Alfredo Canteli, dice que principio parece que están bajando un poco los contagios, así que tengamos esperanza de que continúen bajando, de que no tengamos restricciones y no haya que cerrar nada, de momento, no está previsto suspender ninguno de los eventos más multitudinarios más cercanos en el tiempo.





Los contagios en el municipio ovetense siguen a la baja, este miércoles, 27 de julio se comunicaban 38 nuevos casos, el día anterior, fueron 42, aunque la incidencia acumulada a 14 días por 100.000 habitantes es de 634 casos, con lo que sería uno de los municipios que entraría en situación de 4+.





Por otro lado, y hablando de la plaza de toros, Alfredo Canteli, señala que el coso ni está mejor ni peor que cuando la encontramos, cayeron cuatro tejas, aunque hay que afrontar la rehabilitación lo antes posible conjuntamente con Patrimonio. El alcalde añade que hay que confiar en que no caiga más de lo que se está cayendo, pero el abandono de la plaza viene de lejos, y no es culpa de este equipo de Gobierno. Hay previsión de protegar aún más el exterior de la plaza para evitar males mayores entre las personas que por allí circulan.Sobre el proyecto, señala además que al ser una actuación conjunta, los plazos van lentos, con lo que no se trata de elaborar un proyecto por nuestra parte y presentarlo, insiste en que es un proyecto conjunto con el Principado.