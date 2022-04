El alcalde de Oviedo anima a llenar las calles durante la Semana Santa

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, está feliz por haber recuperado la Semana Santa en la ciudad después de dos años de pandemia en los que las Hermandades y las Cofradías no pudieron procesionar. Con los hoteles de la ciudad prácticamente llenos por la celebración de la Oviedo Cup que arranca este sábado, 9 de abril y que se extiende hasta el próximo domingo, 17 de abril, el regidor ovetense anima a los visitantes a disfrutar de la ciudad, de las procesiones, de la gastronomía, del entorno. Canteli pide también a los ovetenses que llenen las calles, que no se queden en casa. También hay que mirar al cielo, ¿lloverá?, ¿no lloverá?, la previsión, aunque es a varios días vista, indica que hasta el Miécoles Santonos acompañará la lluvia, que comenzará a remitir el día de Jueves Santo cuando comenzará a lucir el sol, aunque con algunas nubes, aunque no lloverá. En cuanto a las temperaturas, van a oscilar entre los 17 grados del miércoles y los 23 grados del Domingo de Resurrección. Una previsión meteorológica a varios días vista, con las lógicas precauciones y reservas.

La ciudad recupera el pulso a la celebración de eventos, congresos y actividades deportivas. Además de la Oviedo Cup que se va a celebrar estos días. El próximo mes de junio hay una cita importante con la escalada en la ciudad. Los días 18 y 19 de junio se celebra en la plaza de laCatedral la Copa de España de Escalada con la presencia del campeón olímpico Alberto Ginés, El siguiente fin de semana, los días 26 y 27de junio, se celebrará el Campeonato Regional de Escalada. Sin duda un marco incomparable con la Catedral de fondo para la instalación de los muros de escalada en los que tendrán lugar las pruebas de boulder y de velocidad. Además de Ginés, estarán presentes los escaladores deportivos más importantes de España. En total, más de 250 deportistas.