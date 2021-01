El alcalde de Aller critica la vacunación de algunos cargos públicos sean del partido que sean

La vacunación contra el coronavirus a la que se han sometido algunos cargos públicos del ámbito político y sanitario, como directivos de centros sanitarios y liberados sindicales, sigue sumando reacciones; la última, la del alcalde del municipio de Aller, el socialista Juan Carlos Iglesias. El regidor allerano dice que esa vacunación de algunos alcaldes, sean del partido que sean, no me parece lo lógico y lo normal. Iglesias añade que yo creo que hay respetar los turnos y que cada uno se vacune cuando le corresponda, primero hay que vacunar a las personas de riesgo como puede ser a las personas mayores y también a los sanitarios que están en primera línea de lucha contra la pandemia, y el resto nos tendremos que vacunar dentro de los criterios sanitarios, cuando nos corresponda. Juan Carlos Iglesias señala además que los cinco concejales de su signo político (PSOE) opinan exactamente lo mismo que yo, aquí no se va a dar el caso.

CIERRE PERIMETRAL

El municipio de Aller ha sido el último en sumarse a la lista de concejos cerrados perimetralmente. El alcalde dice que vuelven a sufrir las actividades económicas, principalmente la hostelería y por lo tanto solicitar a los vecinos que dentro de esa responsabilidad individual se cumplan las normas para salir cuanto antes de esta pandemia y que este cierre dure el menos tiempo posible. En cuanto a las causas por el aumento de contagios, el alcalde recuerda que los niveles venían siendo normales sin tener que llegar a tomar medidas, aunque un brote determinado la semana pasado que motivó que los casos prácticamente se duplicaran. El concejo de Aller presenta una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días para la población general de 603 casos por cada 100.000 habitantes y de 383 casos para la población mayor de 65 años.