Agresión en un IES de Gijón: un alumno ataca con un punzón a su profesora

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido el pasado viernes en un Instituto de Secundaria de Gijón. Una profesora fue atacada por un alumno en clase tras haberle reprendido por estar molestando al resto de compañeros. Al parecer, el menor de edad se levantó y le clavó por la espalda un punzón a la docente que tuvo que ser atendida en un centro sanitario de las lesiones sufridas.

Los hechos ocurrieron delante de todos los alumnos y las clases tuvieron que ser suspendidas. La profesora ha presentado una denuncia en comisaría contra el alumno que la atacó que ha sido expulsado del centro educativo, ubicado a las afueras de la ciudad, según informa El Comercio.

Parte lateral derecha de un vehículo del Cuerpo Nacional de Policía

Aumentan las agresiones en las aulas

El informe anual del Defensor del Profesor de ANPE recoge cifra récord de agresiones a los docentes de Asturias. Durante el curso 2022/2023 atendió a 50 profesores que sufrieron acoso, violencia, agresiones o daños materiales frente a los 36 casos del curso anterior.

La mayoría de los casos se produjeron en las etapas educativas de Primaria y Secundaria. El curso pasado hubo 24 faltas de respecto y 11 casos de acoso por parte de los padres; 12 denuncias a progenitores y otras 9 a alumnos; 10 agresiones por parte de escolares; 8 casos de ciberacoso y 17 problemas para dar clase, según recoge el estudio.





Patadas, tirones de pelo o insultos

Entre las agresiones recogidas por el Defensor del Profesor de ANPE está el caso una docente que expuso que “una niña me llamó hija de puta”. En otro caso el profesor denuncia que “me dio un golpe tan fuerte que me saltó un diente y me dejó las costillas astilladas”. También figura el caso de un coche rayado por parte de un alumno, tirones de pelo y patadas a profesores o “padres que me hacen la vida imposible”.

El informe de ANPE también pone el foco en el incremento de los casos de ciberacoso que han sufrido un incremento del 700% al pasar de uno a ocho en el último curso. La delegada de Secundaria del sindicato, Mariela Fernández, lo vincula al hecho de que los jóvenes y sus familias emplean las nuevas tecnologías como medio para "atacar" a los docentes.

