Adriana Lastra volverá al Congreso de los Diputados: repetirá como número uno del PSOE por Asturias

La ex vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra volverá a encabezar la candidatura de su partido por Asturias en las próximas elecciones generales, que deberían celebrarse el próximo año, según ha avanzado hoy el secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón.



En su intervención ante el Comité Autonómico de la FSA-PSOE, Barbón ha señalado que así se lo ha solicitado el secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que Lastra dimitiera de su cargo el pasado mes de julio por "cambios importantes" en su vida personal tras su embarazo que le exigían "tranquilidad y reposo".



El dirigente socialista ha trasladado a los miembros del Comité Autonómico "un abrazo" de Lastra que, ha asegurado, sigue guardando reposo absoluto "y la cosa va bien" y tiene "muchísimas ganas" de reincorporarse a su labor parlamentaria en el Congreso cuando dé a luz.



Barbón, ratificado ya como candidato para las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, ha advertido además de que esos comicios "serán difíciles" y de que los socialistas no los pueden dar por ganados en Asturias, pero que, en el caso de las municipales, tampoco deben darse por perdidos en aquellos municipios donde no gobiernan.



Al cumplirse cinco años de su primer día como secretario general de la FSA-PSOE, el también presidente del Principado ha señalado que su propósito entonces era "unificar el partido en torno a un proyecto común" que, a su juicio, salió revalidado cuatro años después en el último Congreso de la organización, en el que su Ejecutiva obtuvo un respaldo del 97 por ciento de los delegados.



En este sentido, ha reiterado la neutralidad de la dirección que lidera en las primarias convocados en Oviedo y Gijón para elegir candidato en las elecciones municipales, pero ha advertido a los distintos candidatos -tres en el primer caso y dos en el segundo- de que ese proceso no se convierta "en un ejercicio de ombliguismo" sino que se centre "en hablar de los problemas de la gente".



"No podemos parecer marcianos hablando de nosotros mismos. Debe ser un espectáculo constructivo para la gente", ha apuntado tras recordar que el pasado verano alertó contra el 'barullu' (barullo en asturiano) que podía generar el proceso abierto en Gijón por un grupo de militantes para solicitar primarias pese a gobernar la ciudad, una iniciativa que obtuvo el respaldo de más de la mitad de los afiliados y desembocó en la renuncia de la alcaldesa, Ana González, a repetir como candidata.



Así, ha advertido de que mientras los procesos del PSOE pueden parecer "un barullu" no son "una grillera" como los de otras formaciones aludiendo sin mencionarlo a la situación del PP asturiano tras la decisión de Génova de no presentar como candidata en las autonómicas a su presidenta regional, Teresa Mallada, que ha renunciado a seguir liderando el partido.



"Qué bien les sentaría a otros partidos que las decisiones las tomaran sus militantes y no desde un despacho de Madrid", ha subrayado tras advertir de que la formación que lidera no es "una sucursal" y ni siquiera es "el PSOE en Asturias" sino la Federación Socialista Asturiana, "el partido de Asturias, que lleva más ce cien años construyendo esta tierra con la gente". EFE