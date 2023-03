Adrián Pumares reclama "medios adecuados" para luchar contra el fuego

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha afirmado que los equipos que están luchando contra la ola de incendios que sufre Asturias "están sin recursos, sin vehículos y sin los medios adecuados".

En unas declaraciones en Mieres, Pumares ha afirmado que "cada vez hay calor, sol, viento sur, siempre hay problemas con el fuego", por lo que ha indicado que "lo que hace falta de verdad es invertir en prevención de incendios".

"No puede ser que haya una Ley de Emergencias que no sale adelante en este caso por el sectarismo de la consejera Rita Camblor y que el Servicio de Bomberos en Asturias esté como está. No puede ser que se estén desmantelando las brigadas de investigación de incendios, como está pasando, que no tienen el personal suficiente", ha afirmado.

Por eso, ha reclamado "más recursos, más voluntad política y más prevención" ya que "ni agentes del medio natural, ni brigadas de investigación ni mecanismos de prevención ni servicio de Bomberos está contando con los medios adecuados para realizar su trabajo y así es muy difícil, sino imposible, luchar contra el fuego".