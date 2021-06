Adrián Barbón, vacunado

El presidente del Principado, Adrián Barbón, tras recibir la primera dosis de la vacuna contra la covid, ha animado a la población asturiana a no bajar la guardia frente al coronavirus y a que se vacune porque ésa "es la única forma de controlar la pandemia, reanimar la economía y crear empleo".



Aunque no es el más joven de los miembros del Consejo de Gobierno, Barbón, de 42 años, ha sido el último del Ejecutivo autonómico en vacunarse frente a la covid-19 por el turno que le ha sido asignado, algo que, según ha reconocido tras recibir el pinchazo en Pola de Laviana, "estaba deseoso de hacer" en el concejo en el que vive, "como un vecino más".



El presidente autonómico fue inoculado con la vacuna de Pfizer por una enfermera jubilada que se ha reincorporado al trabajo para participar en el proceso de vacunación, lo que ha llevado a Barbón a reconocer el trabajo de todos los profesionales que han hecho posible que el Principado sea la comunidad autónoma que mantienen el mejor ritmo de vacunación del país.



Barbón, que tendrá que ponerse la segunda dosis dentro de tres semanas, ha recordado que Asturias superó ayer los 624.000 inoculados con una dosis, más del 61 por ciento de la población, y que son más de 385.000, casi un 38 por ciento, los que han recibido ya la pauta completa.



"En Asturias el sistema sanitario lo está haciendo muy bien y tiene que seguir así", pero en tanto llegamos a estar inmunizados, lo que toca es mantener un poco la guardia, mantener las distancias de seguridad y evitar las aglomeraciones, ha señalado el presidente, que ha advertido de que, aunque a partir del próximo sábado no haya que llevar mascarillas en el exterior, habrá que seguir llevándolas encima.



Aunque en Asturias se ve "un cumplimiento mayor de las normas" que en otras comunidades autónomas en las que "se ve una mayor relajación", Barbón ha advertido de que hay mantener la tensión entre la población en general, y especialmente entre los más jóvenes, a los que ha pedido un "esfuerzo extra" hasta el momento en el que les toque ser vacunados.



Tras asegurar que confía "plenamente en la juventud asturiana, que ha estado a la altura estos meses con momentos muy duros y difíciles",. Barbón ha insisito en que hay que "vacunar, vacunar y vacunar porque esa es la mejor forma de frenar la expansión del virus". EFE