Adrián Barbón: "El problema del PP es mucho más que un vodevil"

Adrián Barbón, secretario general de la FSA y candidato del PSOE al Gobierno del Principado dice que se quedó corto a la hora de definir el problema del PP, con la palabra “vodevil”. Aguarda expectante a conocer los resultado de la Auditoria que se ha hecho a HUNOSA en los años que Teresa Mallada presidió la empresa estatal.

“En el PSOE, no conocemos los datos de la Auditoria. Por lo que parece si los tienen los de Podemos. Cuando los conozcamos en profundidad, haremos las reflexiones que sean oportunas”, ha dicho Barbón.

Sobre fuego enemigo en el PP

Adrián Barbón no responde a la pregunta de "¿Se trata de fuego enemigo el problema que tiene el PP? ¿Guerra interna?". Lo que sí tiene claro es que a Teresa Mallada no la eligió la militancia y "eso sí es un problema" para garantizar la cohesión interna de los partidos: "A Teresa Mallada la eligió Pablo Casado, no los militantes”, explica el candidato socialista, para añadir que “en el PSOE no tenemos ese problema. Al candidato a la Presidencia del Gobierno del Principado se le eligió por un 96% de los votos”.

Visita a la sede del CTIC en Gijón

El secretario general de la FSA hizo estas declaraciones en una visita que realizó al Parque Tecnólogico de Gijón, en concreto al edificio CTIC, en el que están alojadas diferentes empresas vinculadas a la Tecnología de la Información. Adrián Barbón se reunió con los responsables de las empresas, que le hicieron llegar la necesidad de apostar de cara al futuro por este tipo de tecnología y empresa.

Barbón cree que el desarrollo de la Tecnologías de la Información puede ayudar a que se evite la despoblación de Asturias y a atraer capital humando cualificado. Afirma que toma nota de las necesidades que tienen estas empresas y que le han dejado un mensaje muy claro: "Transformar euros en conocimiento es labor de la ciencia; transformar conocimiento en euros es labor de la innovación", ha zanjado Barbón.