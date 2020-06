Adrián Barbón pide la creación de una Agencia de Salud Pública

Se ha celebrado la última conferencia de presidente autonómicos con Pedro Sánchez para abordar la crisis del coronavirus. Encuentros telemáticos que según el presidente del Principado, Adrián Barbón, han permitido federalizar el Estado y hacerlo más fuerte. Barbón ha vuelto a mostrar su preocupación ante el fin del estado de alarmay la recuperación de la movilidad entre territorios a partir del próximo 21 de junio. El presidente del Principado, y en relación a esta cuestión, apuesta por la necesidad de una "puesta a punto del ordenamiento jurídico" para dar respuesta a esta situación, recordando que Asturias aprobará una ley de salud que pretende medidas en ese sentido como la declaración de la emergencia sanitaria en el ámbito de la comunidad autónoma. Apuesta por crear una agencia de salud pública a nivel nacional, "porque no se puede descartar que en un futuro nos veamos en una situación similar". Es partidario asímismo de reforzar el Ministerio de Sanidad para prepararlo para asumir contingencias como la generada por esta pandemia sanitaria; "tiene que ser un sistema nacional de salud, no 17 sistemas", ha apostillado, indicando la necesidad de fortalecer su estructura logística.

Por otro lado, ha hablado de los fondos europeos apostando porque estos fondos para mitigar el impacto del coronavirus no computen en las reglas fiscales: "si relajamos las reglas fiscales y podemos recurrir a endeudamiento vamos a poder ejecutar más rápido y mejor", ha explicado el presidente del Principado. También se ha mostrado preocupado por el acuerdo de la Comisión Europeo en meteria de protección de la industria, señalando que " no puede ser que estamos compitiendo en desigualdad de condiciones, hay medidas de ajuste que se pueden adoptar en Europa y no se están tomando"