Adrián Barbón espera que Pedro Sánchez pueda formar gobierno "cuanto antes"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, brinda todo su respaldo a Pedro Sánchez para que negocie los apoyos necesarios para gobernar y saca pecho por la victoria conseguida en Asturias: 3 diputados y 3 senadores, pese a la pérdida de más de 23.000 votos respecto a las elecciones de abril. “Algo estaremos haciendo bien”, ha dicho.

Barbón ha achacado a un "grave error de estrategia " de PP y Ciudadanos el auge experimentado por Vox en los comicios de ayer en los que, en su opinión, la Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) vio cumplidos sus objetivos, tanto durante la campaña como con los resultados obtenidos.

"El grandísimo error del PP y Ciudadanos es que han blanqueado a la extrema derecha porque desde el primer minuto no fueron tajantes y le no pusieron un cordón sanitario, con el que hoy no estarían en 52 diputados", ha señalado Barbón.

El secretario general de la FSA-PSOE ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación durante un receso de la reunión que ha celebrado la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido para analizar los resultados de los comicios de ayer, en los que los socialistas consiguieron tres de los siete diputados que se elegían en el Principado y tres de los cuatro senadores, los mismos que obtuvieron en abril.

Barbón ha recordado que con la victoria de ayer, son ya tres las veces que los socialistas han ganado unos comicios en Asturias en lo que va de año, "a gran distancia de los segundos".

Para el líder de los socialistas asturianos, las elecciones estaban marcadas por la frustración después de que no hubiera sido posible formar gobierno tras el 28 de abril, un bloqueo del que ha responsabilizado una vez más a PP Podemos y Ciudadanos.

"De estos resultados debe salir un gobierno cuanto antes", ha señalado Barbón, que ha dejado claro que desde la FSA-PSOE respaldarán a la Ejecutiva Federal "para que se abran negociaciones que lleven a la formación de Gobierno" y "desbloquear la situación".

Tras asegurar que los pactos que puedan alcanzarse a nivel nacional no van a condicionar su linea de gobierno en Asturias, Barbón ha concluido que de estas elecciones debe sacarse la conclusión de que "quienes han bloqueado, deben tender la mano para solucionar el problema"