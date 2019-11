ADIF, sobre la Variante de Pajares: "No sabemos en qué mes entrará en servicio"

ADIF no quiere concretar una fecha concreta para la puesta en funcionamiento de la Variante de Pajares. La presidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Isabel Pardo de Vera, asegura que maneja un horizonte (que las obras finalicen en torno a finales de 2020 o comienzos de 2021), pero considera que "es absurdo que se me pregunte ahora en qué mes va a entrar en funcionamiento después de muchos años con la obra parada y una gestión cuestionable". Según Pardo de Vera, dar una fecha "sería irrespetuoso con mis técnicos, porque no la sé".

La presidenta de ADIF ha estado este martes en Gijón, participando en un foro sobre infraestructuras ferroviarias que ha organizado el Diario El Comercio. Pardo de Vera también ha anunciado un plan urgente de limpieza para retirar de las vías asturianas los árboles que han caído tras los temporales. ADIF también pondrá en marcha un plan de choque para asegurar los taludes en el entorno de las vías.