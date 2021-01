Además de las restricciones, los hosteleros también sufren la lluvia

Por si fueran poco las restricciones, los hosteleros, que no pueden atender a los clientes en el interior de los locales, sólo en las terrazas, ahora tienen que sufrir las inclemencias del tiempo. La llegada de la borrasca "Hortense", que trae lluvia y viento y como preludio a otra serie de borrascas encadenadas, al menos, durante unos días, condiciona todavía más las ventas del sector en las terrazas. No apetece con este frío y lluvia sentarse al aire libre, por lo que algunos hosteleros con terraza han decidido cerrar el negocio. Los que sobreviven encuentran el apoyo de los clientes, que a pesar del tiempo, se toman un café, un caldo o un pincho para apoyar a un sector muy castigado. Amada nos dice que estamos aquí para vender el euro que se pueda vender, simplemente y juntar lo de hoy con lo de ayer y mañana, añade que, no se en que piensan estos políticos, pero la verdad, no se para que estudiaron. Amada tiene un bar en la plaza del Fontán y los clientes se sientan a cuentagotas en las cinco mesas que tiene como terraza, cuando en otras circunstancias meteorológicas lo normal es que la terraza esté completa. Israel está al frente de un local en la plaza de Porlier y nos cuenta que sufrimos mucho porque esto no es Andalucía que tiene sol todo el día, aquí cuando llueve la caja se resiente y el negocio se resiente.

El mal tiempo, además, ha propiciado que el Ayuntamiento cierre el Campo San Francisco y recoja la bandera de España en la plaza de La Escandalera. Se trata de una medida preventiva ante la posibilidad de caída de ramas o árboles.