El acusado de matar a Lorena Dacuña pide perdón y asume su condena

El acusado de matar a puñaladas a la gijonesa Lorena Dacuña en febrero de 2020 en su casa de La Calzada ha pedido perdón por el asesinato de su expareja y, tras asumir su autoría, ha dicho que tan solo le queda cumplir la condena que le impongan por lo que hizo.





"Pido disculpas, perdón, a la familia, amistades y a la sociedad sinceramente, y no puedo decir más. Lo único que me queda es cumplir con lo que he hecho”, ha afirmado José Manuel S.M. en la cuarta jornada del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Asturias.





La Fiscalía pide 20 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de parentesco y desprecio de género, conclusiones a las que se ha adherido la defensa, mientras que las acusaciones particular y popular reclaman una condena de 25 años de cárcel al entender que también concurre la agravante de ensañamiento.





El acusado, de 52 años, ha utilizado su turno de última palabra para desmentir a los familiares y amigos de Lorena, que tenía 41 años cuando fue asesinada, que a lo largo del juicio han relatado la penosa situación en la que se encontraba la víctima durante la relación, y ha pedido al jurado que se le juzgue “con la verdad” y no “con un guión estudiado de los testigos”.





"Soy culpable, no lo niego, pero quiero que me crucifiquéis por la verdad, que se me juzgue con la verdad, no con la mentira", ha reclamado José Manuel S.M., que ha negado que acosara y controlara a Lorena mediante mensajes de teléfono, tal y como mantuvieron sus amigas en el juicio.





Además, ha negado que hablara mal de la víctima en la carta de 45 folios que remitió a su abogada hace unos meses y en la que, según sus palabras, daba cuenta a su nueva letrada de la trayectoria de su relación con Lorena hasta el "trágico suceso".





Sin embargo, sus palabras son contrarias a las posturas de Fiscalía, la Abogacía del Estado y las acusaciones particular y popular, que coinciden en que el acusado era celoso y controlador.





En su informe, la Fiscalía sostiene que en la madrugada del 2 de febrero de 2020, tras acabar el turno en la sidrería en la trabajaba como camarero, el acusado, una persona "controladora y celosa", fue a su casa a coger un cuchillo que metió en una mochila y se dirigió al bar donde Lorena estaba con otro hombre.





El Ministerio Público relata que el acusado les siguió hasta casa de la víctima, donde les atacó por sorpresa con un cuchillo y finalmente mató a puñaladas a Lorena.





La Fiscalía califica los hechos de asesinato porque la muerte no fue casual sino que el acusado "maquinó" para conseguir matar a Lorena, pero rechaza que hubiera ensañamiento, como defienden las acusaciones particular y popular, porque lo que sucedió fue un "auténtico descontrol" y la mató "en cinco minutos".





Sin embargo, sí reconoce las agravantes de parentesco y desprecio de género por el control al que el acusado sometía a Lorena y porque él no quería que estuviera con otra persona.





La Abogacía del Estado se ha adherido al relato de la Fiscalía y ha asegurado que José Manuel S.M., una persona controladora y celosa, fue “quien acabó con la vida de Lorena” a “cuchilladas”.





La Abogacía sostiene que concurre alevosía porque él sabía que "Lorena iba a morir esa noche", así como desprecio de género, ya que la mató porque consideraba que "ella no podía estar con otra persona".





"Los hechos son los que son. La madrugada del 2 de febrero de 2020 José Manuel S.M. acabó con la vida de Lorena, la que había sido su pareja sentimental ocho años atrás", ha aseverado la acusación particular.





La abogada de la familia de la víctima ha destacado que el acusado ha reconocido el asesinato y nunca se ha arrepentido de los hechos, como se demostró en la primera jornada del juicio en la que José Manuel S.M afirmó que la muerte de Lorena fue accidental.





"Lorena estaba muerta en vida", ha denunciado la acusación particular, que ha considerado que se puede comprobar en una carta escrita por Lorena que apareció en una riñonera del acusado en la que le transmitía su situación.





A juicio de la acusación particular también concurre la agravante de ensañamiento porque la víctima presentaba veinte heridas cortantes, una de las cuales le atravesó el cuerpo de lado a lado.





Para la acusación popular también existió ensañamiento, ya que "el acusado decidió acometer veinte veces" a la víctima provocándole 19 heridas incisas, siete de las cuales fueron defensivas.





"Todo ha sido premeditado y pensado por el acusado", ha destacado la acusación popular, que considera que Lorena "sí sufrió un dolor innecesario" porque la única herida que resultó mortal fue la generada por una cuchillada en el corazón a lo que se suma el dolor mental.





Tras cuatro sesiones en los que testigos, peritos y forenses han dado cuenta de los detalles que marcaron las últimas horas de vida de Lorena Dacuña mañana el jurado se retirará a deliberar una vez le sea entregado el objeto de veredicto.