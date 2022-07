El PP acusa a Barbón de querer tapar con humo la pérdida de población

La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, de haber intentado atajar con humo el problema de la pérdida de población que sufre el Principado ya que, en su opinión, la creación de un comisionado específico para abordar este asunto fue "un puro paripé".



Según Mallada, a principios de la legislatura el presidente del Principado intentó hacer creer a los asturianos que sabía poner remedio a esta pérdida de población nombrando y haciendo depender de él directamente la figura del comisionado frente al reto demográfico de Asturias.



No obstante, tres años después se ha visto que se trata de una figura que no cuenta con personal ni presupuesto y que en todo este tiempo no ha propuesto ninguna medida para evitar que la situación se siga deteriorando.



En una jornada que el PP ha dedicado en Mieres al reto demográfico, la presidenta de los populares asturianos ha recordado que la a población asturiana ha disminuido en lo que va de siglo en 70.000 personas, "casi tantas como viven en el concejo de Avilés", y que perderá más de 100.000 habitantes hasta 2035 "si continúa la actual sangría".



Asturias pierde más de 20 habitantes cada día y es la población más envejecida de España y también una de las comunidades donde menos nacimientos hay, ha agregado Mallada, para quien la falta de oportunidades laborales empuja a los jóvenes a emigrar a otras ciudades y países.



Ante este panorama, con una población en constante descenso, no puede pasar ni un solo día más sin que el gobierno asturiano tome medidas, ha afirmado la dirigente popular en vísperas de que el parlamento asturiano apruebe el dictamen de la comisión que durante dos años y medio ha trabajado sobre este asunto en el seno del parlamento autonómico.



Mallada ha destacado que el PP se ha ofrecido a negociar con el Gobierno asturiano las cuentas regionales del próximo año, "siempre que sean los presupuestos del reto demográfico" y contemplen propuestas concretas como avales a los menores de 35 años para la compra de su primera vivienda, o la subvención total de las doce primeras cuotas de autónomo para los más jóvenes.