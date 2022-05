El PP acusa a Barbón de despreciar a los parados y "agitar la memoria guerracivilista"

El portavoz adjunto del PP en el parlamento asturiano, Pablo González, ha acusado hoy al presidente del Principado de “menear los fantasmas del pasado, agitando una antigua memoria guerracivilista para intentar huir del presente". En su opinión, "juega al victimismo con Madrid y en particular con Isabel Díaz Ayuso



"Eso, o jugar al victimismo con Madrid y en particular con Isabel Díaz Ayuso, porque la presidenta le ocupó más tuits que los asturianos que buscan empleo sin conseguirlo”, ha señalado González en un comunicado en el que reprocha a Barbón que muestre su desprecio "silenciando a miles de asturianos sin trabajo”.



A su juicio, los datos de la EPA del primer trimestre “no pueden ser más demoledores” y evidencian que “Asturias se está apagando y el Gobierno no hace nada para evitarlo” mientras Barbón anuncia el nombramiento de hijos predilectos de Asturias a tres guerrilleros antifranquistas, escuchamos a Barbón y acusa a la presidenta Ayuso "de tener muchos ricos en Madrid".



Así, le ha reprochado que, con motivo del día del trabajo, no hiciera “ni una mención a los 11.300 asturianos que han perdido su trabajo desde que es presidente y que ya han desistido de buscarlo” y que tampoco ofreciera ninguna esperanza a los 4.100 mayores de 55 años que en el último año se han quedado sin empleo y no tienen opción de uno nuevo”.



Para el parlamentario popular, es "inadmisible” que el Gobierno “esconda una realidad tan dura, que ni siquiera se refiera a las familias que sufren el drama del paro, pero sobre todo es inadmisible que no haga nada para solucionar esta situación" al no anunciar "ni una nueva medida concreta, ni una solución en marcha".



En su opinión, para revertir esta situación es importante apoyarse en las empresas asturianas, “las únicas que pueden crear ese empleo que buscan miles de nuestros vecinos y que siguen reclamando que se les permita trabajar con menos impuestos, menos plazos, menos trabas y menos burocracia". EFE