Acuerdo para estabilizar a 8.413 interinos en el Principado de Asturias

La Oferta de Empleo Público que llevará a cabo el Principado para reducir el nivel de interinidad ascenderá finalmente a 8.413 plazas a repartir entre la administración autonómica, la sanidad pública y la enseñanza.



Con el objetivo puesto en reducir la tasa de interinidad en el sector público por debajo del 8 por ciento, como exige Bruselas para optar a los fondos de reconstrucción, el acuerdo alcanzado hoy eleva en casi un millar las plazas inicialmente ofertadas desde el Principado.



El acuerdo ratificado hoy por los sindicatos CSIF, CCOO y UGT en la Mesa General de Negociación de la administración autonómica recoge que en la administración se sacarán a concurso-oposición y concurso de méritos 2.058 plazas, mientras que en el área de salud ascenderán a 4.793 y a 1.562 en el de educación.



De las 2.058 plazas que serán objeto de este proceso de estabilización en la administración regional, 159 serán objeto de un concurso-oposición, mientras que el resto se asigrán por el de méritos.



En el ámbito sanitario, del total de plazas a estabilizar, 4.463 serán estabilizadas por el proceso de méritos, mientras que las 330 plazas restantes lo serán mediante concurso-oposición, mientras que entre el profesorado será 1.328 los que deberán someterse a concurso-oposición para obtener una plaza fija.



En contra del acuerdo se ha pronunciado la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), en la que se integran SIMPA, SATSE y ANPE, al considerar que, pese que la cifra ofertada es positiva, no es posible saber si todas las plazas incluidas son realmente susceptibles de estabilización puesto que no están desglosadas por especialidades.



Según CSIF, tras muchas mesas de negociación, se ha conseguido "el mejor acuerdo posible", un acuerdo histórico que permitirá "estabilizar la situación de miles de interinos en fraude de ley".



No obstante, ha señalado que el personal fijo se verá damnificado este año en cuanto a la posibilidad de promoción interna, aunque ha incidido en que hay un compromiso expreso por parte de la administración para que en los tres próximos años se lleve a cabo con los porcentajes máximos permitidos.



En el ámbito de la enseñanza, UGT ha señalado que esta OPE ha pasado de las 934 plazas ofertadas inicialmente a las 1.328 que finalmente la integran, un incremento que permitirá reducir la tasa de interinidad docente, que en la actualidad está por encima del 25 por ciento.



Para CCOO de la Enseñanza, la oferta de empleo aún podría haber sido superior al finalmente suscrito, pero que a pesar de eso hay que tener en cuenta que esta OPE es un 400 por ciento superior a la oferta ordinaria aprobada hace seis meses. EFE