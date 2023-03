Acuerdo "histórico" para recuperar La Vega: "Todos estamos satisfechos", asegura Canteli

Tras meses de negociaciones, Ayuntamiento, Ministerio de Defensa y Principado han cerrado el texto definitivo del convenio para recuperar los terrenos de La Vega en Oviedo. Defensacede a la ciudad todos los edificios de la antigua fábrica de armas, menos la nave de cañones, que será para el Principado. A cambio, el ministerio recibirá 100.000 metros cuadrados de suelo para edificar viviendas.

Para el alcalde, Alfredo Canteli, es un acuerdo "histórico". "Todos los ovetenses debemos estar felices y orgullosos de haber conseguido realizar esta magnífica operación de futuro para Oviedo", asegura, apuntando que "bueno, digo todos... menos los del no, que siempre dicen no a todo", en alusión a los grupos de la oposición. "Espero que ahora rectifiquen y ese no se convierta en un sí rotundo al futuro de Oviedo", asegura.

Canteli destaca que el acuerdo satisface a todas las partes, señalando que "el ministerio va a rentabilizar los terrenos con la recalificación de parte del espacio, el Principado se queda con la nave de cañones y nosotros nos quedamos con el resto. Estamos hablando de cerca del 90% de la superficie total de La Vega".

Cerrado el acuerdo, el convenio deberá ser ratificado por el pleno municipal. La intención es que la aprobación inicial pueda realizarse a primeros de abril, y el alcalde hace un llamamiento a la oposición para que se sumen al proyecto. "Espero, y lo digo de corazón", asegura, que "todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, en el futuro pleno extraordinario donde presentaremos el proyecto definitivo, se sumen y apoyen lo que es bueno para Oviedo. Todo lo demás, los ovetenses no lo entenderían".