Acto del PSOE en Gijón: Barbón insiste en captar votos de indecisos y Sánchez se centra en Sanidad

El secretario general de la FSA-PSOE, presidente del Principado de Asturias y candidato a la reelección, Adrián Barbón, ha advertido este miércoles en Gijón que "el camino para perder unas elecciones es darlas por ganadas". Ha animado, en este sentido, al conjunto de progresistas, especialmente en las alas, a que voten al PSOE, al tiempo que se ha dirigido al votante de la izquierda plural para que les voten "Tenemos que sumar sus votos", ha apuntado, pero también a los moderados y "desencantados" del PP. "Si quieren que desde Génova tomen nota, votarnos a nosotros", ha trasladado a estos últimos.

Así lo ha indicado durante el acto central de campaña del PSOE asturiano, celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ante un aforo de unas 3.500 personas, según la organización, en el que ha participado también, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, el candidato socialista a la Alcaldía de Gijón, Luis Manuel Flórez 'Floro', y la vicesecretaria general de la FSA-PSOE y cabeza de lista por el Oriente, Gimena Llamedo.

"Vengo con la misma ilusión que en 2019", ha indicado Barbón, quien ha agregado que también lo hace con la experiencia de lo que significa ser presidente del Principado de Asturias y con la "conciencia tranquila". Ha defendido, además, que han logrado que en esta legislatura haya más empleo y menos paro, pese a la pandemia de la COVID-19 que tuvieron que gestionar.

Ha apuntado, asimismo, que coinciden con el Gobierno central con la subida de pensiones de acuerdo al IPC, a lo que ha pedido a Sánchez incluirlo en la Constitución. A esto ha sumado, entre otras cosas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o de las becas. Eso sí, ha incidido en que cuando hay discrepancias, también las dicen porque él puede hablar con "libertad" y abordar los asuntos con "lealtad institucional". "Asturias siempre por delante, Asturias lo primero", ha asegurado. Algo que ha dicho que ha aprendido de un referente para él, el ex presidente regional Pedro de Silva, presente en el mitin.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha intervenido durante una media hora, centrando su discurso en la Sanidad. Y ha salido al paso de las críticas del PP por las medidas que están aprobándose en los últimos Consejos de Ministros: "Dicen que no podemos aprobar nada en los Consejos de Ministros, que parezco un 'multianuncios'. Nosotros no anunciamos, publicamos en el BOE. Que es una diferencia bien importante con los que prometen y luego no hacen nada". Sánchez criticó también los recortes populares y apenas se refirió a Asturias durante toda su intervención.

También Gimena Llamedo ha intervenido en el acto y se ha referido especialmente al "candidato de paso" del PP, Diego Canga, al que ha tildado de "altivo". "Te mira por encima del hombro, más enamorado de sí mismo, pero no de Asturias", ha recriminado. También ha criticado su "silencio atronador" sobre Vox, a lo que ha dicho sospechar que hay un acuerdo "oculto" en el que el PP entregará Asturias a Vox, quien ya anunció que van a terminar con el Instituto Asturiano de la Mujer. "Lo siguiente será la Casa Malva", ha aventurado Llamedo.