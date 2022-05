El acoso escolar avanza en Asturias: 160 casos en lo que va de curso

Burlas, amenazas, aislamiento social y, también, agresiones físicas. El drama del acoso escolar no afloja en el Principado. La Asociación que lucha contra el bullying en Asturias tiene constancia de 160 casos desde que comenzó el curso allá por el mes de septiembre. Al frente está Encarnación García que no concibe que haya niños de ocho años con teléfonos móviles que participan en chat donde arremeten contra sus compañeros. “Se ríen de su físico, su ropa, su familia y chorradas de ese tipo. Lo siguiente es aislarlos en el aula y el patio para que no se relacionen con nadie”.

El 90 por ciento de los casos que llegan a la Asociación asturiana contra el Acoso Escolar son burlas y amenazas. El 10 por ciento restante, agresiones físicas que, no pocas veces, son recogidas en los móviles y difundidas en las redes sociales. Ocurrió en Oviedo en el mes de marzo con escolares de varios centros educativos implicados y que acabó con varios jóvenes identificados y una investigación abierta por parte de la Fiscalía de Menores.

“No basta con dar charlas, hay que actuar y no mirar para otro lado”. Es el mensaje que Encarnación García traslada a los profesores de Asturias porque, según denuncia, el 90 por ciento de los docentes se pone de perfil cuando se entera de que tiene víctimas o acosadores entre sus alumnos. “Hay que denunciarlo por escrito en el registro de la Consejería de Educación para que actúen los inspectores porque muchos colegios e institutos se lavan las manos”.

El acoso escolar aparece en la educación primaria pero “si no se actúa, se cronifica en la ESO donde los alumnos se sienten más fuertes porque se creen mayores”, ha explicado García en COPE.

La vida se vuelve imposible para las víctimas. Además, los alumnos acosados por otros compañeros pierden entre tres y cuatro meses de aprendizaje en Ciencias y hasta cinco en Matemáticas y Lectura, según un informe de la Fundación Alternativas.