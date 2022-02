Acaip-UGT y Csif se encierran en la cárcel de Asturias para pedir más seguridad

Los representantes sindicales de Acaip-UGT y CSIF han iniciado un encierro este viernes en el Centro Penitenciario de Asturias para exigir la puesta en marcha de medidas urgentes para atajar los problemas de inseguridad que denuncian que sufren ante los incidentes protagonizados por internos, que este mes han causado heridas a siete funcionarios.

Los delegados de prevención se han encerrado en el recinto penitenciario a la salida de la reunión del comité de seguridad y salud laboral extraordinario, que se ha celebrado para analizar tanto los incidentes como su denuncia por la falta de medios humanos y materiales en la institución.



Los representantes sindicales han explicado que pedirán una reunión urgente con la delegada del Gobierno, Delia Losa, para transmitirle “ladramática situación” que viven a diario e instarán a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a retomar el diálogo social y la negociación colectiva.



Acaip-UGT y CSIF sostienen que los tiempos de buenas palabras y propósitos han terminado y culpan a los políticos y a la administración penitenciaria de no tener en cuenta sus denuncias ni priorizar la integridad y salud de los trabajadores e internos.



Los dos sindicatos reiteran la necesidad de que se cubran las 121 plazas vacantes del centro en tanto no se produzcan nuevas incorporaciones de personal, se mantenga la situación actual, y se reduzca el número de población reclusa de forma que en el módulo 5 esté un máximo de cien internos, en el módulo 6 sea de 80 reclusos y en el 9 no superen los 110 presos.



Además, estiman que la incorporación de 59 funcionarios en prácticas, que anunció recientemente la delegada del Gobierno, no soluciona el problema del centro, ya que según señalan, su permanencia no está garantizada.



A su juicio, se necesita una plantilla estable de funcionarios de carrera, donde se reduzca la media de edad de los trabajadores situada actualmente en 57 años y su propuesta pasa por la convocatoria de una oferta de empleo público, ordinaria o extraordinaria.