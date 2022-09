El PP aboga por una ley de personal que gestione "eficazmente" la sanidad

El Grupo Parlamentario del PP presentará durante el debate del estado de la región, que comienza el próximo lunes en la Junta General, una resolución en la que apuesta por poner en marcha una ley de personal estatutario que "gestione de forma eficaz y ágil" la sanidad en Asturias, ya que considera que la actuación de Gobierno regional en este asunto es "absolutamente ineficiente".



La presidenta del PP de Asturias, Teresa Mallada, que ha anunciado esta resolución en una rueda de prensa tras reunirse con la nueva directiva del Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA), con José Antonio Vidal al frente como secretario general, ha asegurado que esta iniciativa será la primera que ponga en marcha su partido en materia sanitaria en cuanto gobiernen en Asturias tras las elecciones del próximo año.



"Asturias necesita una buena gestión de la sanidad que ahora no disfruta. Ahora, cuando se tiene que cubrir una plaza, tiene que ponerse en marcha un mecanismo a través de Función Pública que resulta absolutamente ineficiente y que no resuelve de forma ágil los problemas existentes", ha subrayado.



A su juicio, ésta es una de las causas por la que Asturias ocupa el tercer lugar entre las comunidades autónomas en las listas de espera quirúrgica, con 20,2 paciente por cada mil habitantes, mientras que "en regiones como Galicia supone casi la mitad, 12,18".



En este sentido, la presidenta del PP ha indicado que, si no existiese el "tapón" que se está produciendo en las consultas de especialistas y de prueba diagnósticas, las listas de espera para poder operarse en la región "serían superiores".



Mallada se ha comprometido, si gobierna en Asturias a sentarse con todo el personal sanitario para consensuar una ley que tenga en cuenta todas las necesidades y peticiones de los profesionales de la salud del Principado.



La parlamentaria popular ha señalado otras "carencias" existentes en la sanidad asturiana como la falta de personal, sobre todo en los anestesistas, debido a una errática política en el Principado para no premiar la permanencia de profesionales en la región, como no permitir que los médicos tengan una consulta privada, lo que sitúa a Asturias en "desventaja" contras autonomías.