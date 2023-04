Abascal defiende en Oviedo el modelo de pacto de Castilla y León

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha emplazado hoy al PP a definir su rumbo antes de plantearse posibles pactos con su partido a nivel nacional, autonómico o local y a tener el mismo discurso en toda España para impulsar posibles acuerdos entre ambas formaciones, para los que el suscrito en Castilla y León puede ser el modelo a seguir.



Abascal, que ha hecho estas afirmaciones en un acto de la campaña 'España Decide' celebrado en el Palacio de Congresos de Oviedo ante unas 1.500 personas, ha reprochado al PP que haya incumplido compromisos con Vox en comunidades como Madrid o Andalucía y le ha pedido que, si quiere pactar con su partido, deje de insultarlo y le diga claramente "lo que piensa".



"Nosotros lo que prometemos se cumple, y se cumple inmediatamente. En Andalucía o en Madrid no se cumple", ha apuntado el líder de Vox, que ha pedido al PP que se "aclare" y explique si, también para los populares, la Agenda 2030 de la ONU es "el Evangelio" pese a que "criminaliza la industria", es un "suicidio energético" y un ataque a las tradiciones.

"Los insectos y la carne sintética que se la coman ellos", ha proclamado.

Foto: EFE/ Paco Paredes





El objetivo de Vox, ha apuntado, siempre ha sido intentar dar una alternativa a los españoles a un gobierno del PSOE respaldado por separatistas para cambiar "todas sus políticas", pero, ha advertido, si de lo que se trata es de cambiar "para que el señor Feijóo se siente donde Sánchez, para eso no".



A su juicio, durante la actual legislatura el PP se ha limitado a situarse "a verlas venir" y que así les "caiga" el poder mientras Vox se ha "dejado la piel" en su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez con iniciativas como la reciente moción de censura defendida por el economista Ramón Tamames, "un señor cabal que conoció los tiempos de la concordia y de la transición".



El desarrollo de la moción, ha apuntado, constató que en el parlamento "no hay diálogo" y que el Congreso se ha convertido "en un mercado persa", pero, a su juicio, al menos sirvió para ver "a un señor respetable de 89 años" que procede del comunismo señalar que el PSOE fue quien inició la Guerra Civil con su respaldo a la revolución en Asturias en 1934, "y sólo por eso ha sido un éxito".



Abascal, que ayer cumplió 47 años y al que los asistentes han cantado elcumpleaños feliz al inicio de su intervención, ha reprochado además al presidente del Gobierno que dirija reproches a Vladimir Putin, pero no a una China "que es el país más contaminante del mundo" y que permitió que se escapara un virus que ha matado a millones de personas y ha destruido la economía".



En el acto, al que ha asistido el ex presidente de Vox en Asturias, Ignacio Blanco, han intervenido también las cabezas de lista para las elecciones autonómicas y para la Alcaldía de Oviedo, Carolina López y Sonsoles Peralta, respectivamente, y el diputado nacional y actual líder del partido en el Principado, José María Figaredo.



En su intervención, López ha subrayado que Asturias "lo tiene todo" para volver a ser una región próspera pese a contar también con "el hijo abandonado de (Pedro) Sánchez, del que reniega", en alusión al jefe del Ejecutivo, Adrián Barbón, al que ha reprochado una gestión marcada por la falta de medios y de mantenimiento y limpieza en los montes que ha agravado la última oleada de incendios.