21.000 universitarios inician las clases de forma segura en Asturias

Con sensaciones extrañas pero con tranquilidad en la mayoría de las casos, así han comenzado las clases los 21.000 estudiantes que inician sus estudios universitarios. Contrastan las clases presenciales en algunas facultades con las clases online en otras. Las aulas han reducido considerablemente su aforo, aunque hay que tener en cuenta que los espacios no son iguales en tamaño, por ejemplo en la facultad de Derecho o en la facultad de Química. En todo caso, las aulas están, además de reducidas, distribuidas para que los alumnos ocupen el lugar asignado. Hemos comprobado además como los profesores, una vez concluída la clase, limpian la mesa, la pizarra y aquellos elementos comunes que han manipulado. Entre clase y clase los alumnos deben de, en la medida de lo posible, salir al exterior del edificio y nunca permanecer en pasillos o espacios comunes, evitando así aglomeraciones. Entretanto, las aulas se ventilan. Una cuestión, por cierto, que durante el invierno se notará más porque perderán el calor que hayan acumulado durante la clase. Hay facultades que han habilitado además unos espacios "burbuja" para aislar, en caso de necesidad, a los estudiantes que se encuentren mal y precisen de atención médica, antes de avisar con urgencia a los servicios sanitarios.

A los chavales se les hace raro no poder interactuar más de cerca con sus amigos o compañeros, no poder chocar las manos, abrazarse o darse besos a modo de saludo. En todo caso, las normas se siguen a rajatabla en esta primera jornada en la confianza de que no llegue un nuevo confinamiento y se pueda acudir a las clases de forma presencial. Como decía el rector, Santiago García Granda, el curso arranca de forma "normal", pero también "irregular". A esto añadimos, de manera "extraña".