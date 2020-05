20.000 casos sospechosos de coronavirus en Asturias

La red de Atención Primaria del Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha controlado desde que comenzó la pandemia del nuevo coronavirus en Asturias unos 20.000 casos sospechosos de haberse contagiado, de los que unos 4.000 siguen en vigilancia, y que se suman a los 3.226 casos confirmados por PCR o por test de anticuerpos.

No obstante, la información sobre la extensión real de la pandemia en el Principado no se conocerá hasta que en las próximas semanas no se disponga de los resultados de la encuesta de seroprevalencia que empezó a realizarse la semana pasada en todo el país, que permitirá conocer el nivel de inmunización de la población y cuanto ha circulado el virus.

En las semanas previas al inicio de la fase de desescalada del confinamiento el nivel de contagios detectados se mantuvo en niveles "muy bajos", lo que refleja que la denominada 'fase 0' tuvo poca incidencia en la extensión de la pandemia.

Estos datos los han facilitado en rueda de prensa la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, y el jefe del servicio de Vigiliancia Epidemiológica del Principado, Ismael Huerta, que se ha mostrado esperanzado en mantener ese bajo nivel de contagios en la nueva fase en la que se incrementará el sistema de vigilancia a pacientes con síntomas.

Este incremento de la vigilancia se llevará a cabo a través de los test PCR que están comenzando a realizarse en los centros de salud a quienes manifiesten síntomas de haber contraído la enfermedad después de que el confinamiento haya permitido apreciar que actualmente la circulación del virus es "relativamente baja".

Así, los test no se realizarán "de manera generalizada" sino que se reservarán para personas con síntomas o para aquellos profesionales con mayor riesgo o exposición al virus, pero no a todos aquellos que deban reincoporarse a su puesto de manera presencial.

Quienes tengan síntomas, ha subrayado Huerta, deben evitar reincoporarse a su puesto y ponerse en contacto con su centro de salud para ser sometidos a un test que se seguirá realizando entre los profesionales de centros sanitarios y sociosanitarios.

En relación con estos colectivos, Saavedra ha señalado que, de los más de 16.000 trabajadores del Servicio de Salud, se han contagiado 279 profesionales -de los que 230 ya se han curado y 49 continúan activos-, el 1,74 por ciento de la plantilla, mientras que otros 92 permanecen aislamiento.