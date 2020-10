Torrontegui, en DCA antes del Málaga-Sporting

Son los primeros meses de Marcelino Torrontegui sin estar en el organigrama del Málaga. "Todavía estoy un poco desubicado después de tantos años en el deporte", cuenta en DCA. Llega el Sporting a La Rosaleda y él no estará para recibir al equipo asturiano. "Va a ser muy extraño. A la hora del partido me voy a ir a correr para no saber nada del partido, no soy capaz todavía de poder ver un partido entero todavía. Es duro, han sido muchos años en el Málaga, desde 1999", relata en la entrevista en COPE ASTURIAS.