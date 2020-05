Lunin: "El Madrid me ha dicho que hay que terminar lo que empezamos"

El portero del Real Oviedo Lunin ha hablado sobre su situación personal de cara al final de esta temporada y al próximo curso. "El Real Madrid me ha dicho que siga hasta el último partido, hay que terminar lo que empezamos; tengo que mostrar mi nivel en el campo y ayudar a lograr el objetivo con el Oviedo. ¿La próxima temporada? Mucho va a depender del Madrid. Espero terminar bien, lograr la permanencia y hablaremos al final de la temporada. ¿Que si me veo preparado para estar en el Real Madrid? Me preparo todos los días para eso y espero que sí podré. Haré todo lo que dependa de mí".