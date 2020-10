Entrevista a Molinero en DCA

El exjugador del Sporting responde en Deportes COPE Asturias sobre su frustrado regreso a Gijón. El club rojiblanco tenía un acuerdo verbal para renovarle, pero no pudo llevarlo a cabo por las limitaciones con el tope salarial. "No siento nada de rencor. Solo siento cariño por el Sporting. Es que no puedo decir lo contrario, de verdad. Que alguna cosa o cierta situación me haya afectado... Pero me llevo amigos, gente que ha estado pendiente todos estos días. Lo valoro mucho. He tenido la suerte de jugar en el Real Sporting de Gijón, que todos sabemos lo grande que es. Es algo importante en mi carrera y me lo llevaré para siempre. Tengo mucho cariño al club y a la ciudad, he sido muy feliz allí", asegura el defensa en DCA.