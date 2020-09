Arribas: "Ziganda hizo que este equipo se salvara"

Alejandro Arribas valora su elección como capitán del Real Oviedo: "Es un orgullo que los compañeros me hayan votado. Tejera ya lo llevaba después del confinamiento, ya que Saúl y Nereo no estaban jugando. Tejera lo hizo muy bien, nos fue bien con él como capitán en el campo. Los cuatros capitanes y el cuerpo técnico consideramos que nos había ido bien con él como capitán, y si las cosas van bien, no hay por qué cambiar. Tejera se lo ha ganado y se lo merece. En mi caso, es una responsabilidad que los compañeros me hayan elegido. Espero estar a la altura de este club y de estos compañeros".

El defensa del Real Oviedo también responde a unas palabras de Javier Rozada en una entrevista en Radio Marca. "La verdad que no sé el ejemplo que quiere dar él, yo no me voy a poner a su nivel. Los números están ahí. Desde que llegó Ziganda, hemos sido de los mejores equipos, hemos estado en ascenso y aun asi lo pasamos mal hasta el último día. Que viniese Ziganda hizo que se salvara el equipo. Si no, habría estado mucho más complicado. Los números hablan por sí solos, y él mismo (Rozada) queda retratado", asegura.