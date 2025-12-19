Susana González, lotera en Oviedo: "Hemos vendido más que en años anteriores, y aún hay gente comprando los últimos décimos"

A falta de solo tres días para el sorteo de la Lotería de Navidad, la ilusión por el Gordo es máxima en Asturias. La región repite, este año, como la segunda comunidad autónoma que más dinero gasta en lotería, con una media de 119,67 euros por habitante. Según datos de Loterías y Apuestas del Estado, en el Principado se van a vender casi seis décimos por habitante, muy por encima de la media nacional, que se sitúa en los 76 euros por cabeza.

Este aumento del gasto se refleja en las administraciones, que viven un goteo constante de gente que apura para hacerse con sus décimos. Es el caso de la administración de lotería nº12 de Oviedo, conocida como 'La Favorita', y ubicada en el corazón de la ciudad. Su gerente, Susana González, ha explicado en COPE Asturias cómo están siendo estas horas previas al sorteo más esperado del año.

ventas de última hora

A pesar de que muchos "han hecho los deberes" con antelación, la afluencia no cesa. "Hasta el último día, que es el domingo, y en el que también abriremos, la gente sigue viniendo a buscar los décimos de última hora", comenta González. Según la gerente, en esta última semana, es más habitual la compra de "un décimo o dos", pero el movimiento de clientes es continuo.

Espero que volváis el día 22, que nosotros tenemos muchísimas ganas de repartir premios" Susana González Lotera en Oviedo

La venta de lotería de Navidad es una carrera de fondo que arranca en verano. "En julio ya empieza la gente a coger los décimos, sobre todo los turistas que nos vienen a visitar", señala Susana. La céntrica ubicación su administración, junto a la plaza de El Fontán, la convierte en parada obligada para muchos visitantes que "se llevan el recuerdo de la lotería" tras su paso por Oviedo. Los meses de octubre y noviembre también son fuertes en ventanilla.

más que otros años

La percepción en 'La Favorita' es positiva. "Yo creo que este año igual se vende un poco más que el año pasado", afirma Susana González, aunque matiza que las cifras definitivas no se conocerán hasta cerrar las liquidaciones con las empresas. La gerente confiesa su entusiasmo ante el sorteo: "Espero que volváis el día 22, que nosotros tenemos muchísima ilusión y muchísimas ganas de repartir premios".

COPE Asturias Administración 'La Favorita', en Oviedo

Esta esperanza se fundamenta también en la historia. El Gordo ha caído doce veces en Asturias. El recuerdo más reciente es de hace tres años, cuando la administración de Moreda de Aller repartió 165 millones de euros gracias a las participaciones vendidas por el Club Atletismo de Mieres, llevando la suerte a toda la cuenca minera.

La ilusión, intacta

Entre los que compran a última hora, la esperanza es el sentimiento común. Belisario, un cliente fiel a su número -desde hace años- en 'La Favorita', el 4.650, lo resume a la perfección. Aunque nunca le ha tocado, asegura que "la ilusión nunca se pierde". Si la suerte le sonríe, tiene claro que el premio será para compartir: "Se puede celebrar muy bien, hay mucha familia alrededor".

La ilusión nunca se pierde" Belisario Jugador habitual de la Lotería de Navidad

Otros, como Miguel, son menos habituales. "Es el segundo décimo que compro", confiesa, aunque bromea con que "me va a tocar, seguro". Su plan si gana es modesto y con humor: "seguir trabajando a pesar de mi edad, no me queda otra". Historias que reflejan el sentir popular en la cuenta atrás para un sorteo que paraliza al país.