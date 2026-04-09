El Sindicato de Inquilinos de Asturias denuncia la "falta de soluciones" del Principado tras el desahucio en el barrio ovetense de Las Campas

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Asturias ha denunciado la falta de soluciones por parte del Gobierno del Principado tras el desahucio de una pareja -Desirée Izquierdo y Nacho López- y su hija de seis años en el barrio ovetense de Las Campas. La organización critica la "inaceptable" negativa de la empresa pública Vipasa a concederles una alternativa habitacional.

Denuncia del Sindicato

Desde el sindicato explican que la solicitud de vivienda ha sido denegada porque la familia no dispone de ingresos suficientes, ya que según les comunicaron "el ingreso mínimo vital no se toma como ingreso, solo aquellos procedentes de contrato laboral indefinido, autónomo o pensión contributiva". Esta situación, afirman, "vulnera por completo el derecho a una vivienda digna" y deja en una grave desprotección a la familia.

Vamos a denunciar el caos y absoluto desastre que es la consejería de Vivienda de Ovidio Zapico" Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas de Asturias Comunicado

Andrés García, portavoz del sindicato, ha explicado en COPE Asturias que la organización ha activado una caja de resistencia para ayudar a la familia y ha anunciado movilizaciones para denunciar lo que considera el "caos y absoluto desastre" de la Consejería de Vivienda. Exigen la paralización inmediata de todos los desahucios y cambios estructurales para garantizar el derecho a la vivienda.

Eloy Alonso | EFE Momentos de tensión durante el desahucio

La respuesta del Principado

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Por su parte, el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, ha respondido a las acusaciones matizando que el desahucio se produjo en una propiedad privada, lo que limita la capacidad de intervención del Principado. Zapico ha insistido en que, mientras él sea consejero, "no se va a producir ningún desahucio en una vivienda pública y en supuestos de impago de carácter involuntario".

El consejero ha explicado que el acceso a una vivienda pública está sujeto a un procedimiento reglado y no puede resolverse de forma arbitraria. Ha añadido que tanto la familia afectada como el sindicato fueron informados de los pasos a seguir: acudir a los servicios sociales municipales de Oviedo, que son la puerta de entrada para iniciar un expediente de adjudicación por vía de urgencia o emergencia.

Afortunadamente, yo no tengo ni quiero la capacidad de dar vivienda de manera arbitraria " Ovidio Zapico Consejero de Vivienda

Zapico insiste en que se les orientó sobre el camino a seguir. "Al Sindicato de Inquilinos y a esta persona desahuciada se les explicó, y yo creo que exhaustivamente, todo lo que se podía hacer y todas las posibilidades que tenían", ha zanjado el consejero.