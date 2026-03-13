Oviedo da un paso de gigante y se convierte en finalista a Capital Europea de la Cultura 2031

Oviedo lo ha conseguido. La capital del Principado se mantiene en la carrera para convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031. Ha pasado el primer corte, que ha descartado cinco de las nueves ciudades que peleaban por el título. Oviedo se encuentra entre las cuatro agraciadas, junto a Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. Se quedan atrás Jerez de la Frontera, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia) y Toledo.

Las candidaturas finalistas tendrán hasta finales de 2026 para desarrollar sus propuestas, siguiendo las recomendaciones del jurado, antes de la selección definitiva. La noticia ha sido recibida con gran emoción, como ha manifestado el alcalde, Alfredo Canteli, en declaraciones a COPE Asturias: "Estoy emocionado, preocupado, porque iniciamos una carrera mucho más importante ahora, pero yo creo que es el éxito de Asturias y de Oviedo".

COPE Asturias El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, celebra el pase en COPE

Canteli ha destacado la unión lograda para este objetivo: "Oviedo demostró que se pueden hacer cosas todos juntos. Nunca se había unido a ayuntamientos de diferentes signos políticos". El alcalde ha confesado los nervios vividos hasta el último momento. "Lo pasé muy mal porque, al final, salió la última. Muy mal, muy mal... pero ya pasó", ha reconocido.

un "parto" ganador

Por delante quedan ahora nueve meses de intenso trabajo para materializar las mejoras en el proyecto. "Va a ser un parto muy difícil, pero que tiene que ser un niño ganador, claramente", ha metaforizado el alcalde. Canteli ha asegurado que su compromiso es "total" y que "Oviedo no va a regatear esfuerzos, ni económicos ni de trabajo".

Para el alcalde, la cultura es una vía para afrontar los desafíos demográficos de la región. Ha explicado que en la defensa del proyecto, en Madrid, habló de "ilusión, de compromiso y, todo eso, envuelto en la palabra necesidad. Asturias necesita algo así. Asturias necesita que nuestros jóvenes no se vayan, y que los talentos que marcharon, retornen. La vía de la cultura es una buena vía", ha sentenciado.

Asturias necesita que nuestros jóvenes no se vayan, y que los talentos que marcharon, retornen" Alfredo Canteli Alcalde de Oviedo

Implicar a toda la ciudadanía

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Quien también ha vivido una jornada de alta tensión ha sido el director de la candidatura, Rodolfo Sánchez, quien ha admitido los "muchos nervios" pasados. Considera que, aunque el camino no será más sencillo, sí está más claro. "Hasta aquí hemos llegado improvisando, pero ahora ya sabemos cuál es la ruta y cómo lo tenemos que hacer", ha explicado.

Sánchez ha desvelado que los próximos pasos ya están en marcha desde enero, con expedientes para contratar al equipo necesario. El gran objetivo ahora es "ampliar un poco la expansión del proyecto y de la candidatura a todo el sector cultural, implicar a toda Asturias de verdad". El foco, ha añadido, pasa de la redacción del proyecto a su ejecución. "Nos concentramos en escribir el proyecto y presentarlo, pero ahora tenemos que hacerlo realidad con los ciudadanos".

Ahora tenemos que hacerlo realidad con los ciudadanos" Rodolfo Sánchez Director de la candidatura

El respaldo autonómico

La candidatura también ha recibido el aplauso y el apoyo explícito del Gobierno regional. La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha felicitado a todo el equipo. "Enhorabuena a Oviedo y a toda Asturias por lograr algo en lo que creíamos firmemente: que la cultura mueve Asturias, que es el elemento vertebrador que garantiza la cohesión territorial y social", ha afirmado.

Principado de Asturias La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, junto a Alfredo Canteli y Rodolfo Sánchez

Gutiérrez ha calificado la defensa de la candidatura de "espectacular" y "rigurosísima", y ha garantizado que el Gobierno de Asturias "va a seguir apoyando con la misma firmeza con la que creyó en ella desde el primer momento" la carrera de Oviedo hacia la capitalidad cultural.